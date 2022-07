Malbork. Od sierpnia podwyżka w pociągach regionalnych. Droższe ceny w Taryfie Pomorskiej, czyli w Polregio i SKM

UMWP poinformował, że od 1 sierpnia 2022 r. nastąpi kolejna podwyżka cen biletów jednorazowych i okresowych. Powodem jest wzrost cen energii i kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz rosnąca inflacja, która w Polsce przekroczyła już poziom 15 proc.

Drożeje energia elektryczna. Rosną także koszty pracy. Dlatego jesteśmy zmuszeni wprowadzić nowe ceny jednorazowych i miesięcznych biletów kolejowych, sprzedawanych w ramach Taryfy Pomorskiej – wyjaśnia Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Średnio podwyżka wyniesie 15 proc. Oznacza to, że np. najtańszy bilet normalny w strefie do 6 km kosztować będzie 4,80 zł. W przypadku biletów okresowych najtańszy bilet miesięczny zdrożeje z 94 do 108 zł. UMWP informuje, że podobne, a nawet wyższe podwyżki cen biletów wprowadzają również inne samorządy w Polsce. Przykładowo na Śląsku podróżni będą płacić nawet do 25 procent więcej, a w taryfie ogólnopolskiej ceny biletów na pociągi spółki Polregio wzrosną średnio o 15 proc.