Malbork. Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji. Podsumowanie poprzedniego i zadania na obecny rok

Podczas spotkania omówiono m.in. efekty pracy policjantów w kontekście statystyk odnoszących się do stanu bezpieczeństwa w powiecie w 2021 r. W ubiegłym roku zgłoszono 1191 przestępstw. W porównaniu do roku 2020 - o 50 mniej. Ogólna wykrywalność sprawców przestępstw w 2021 roku wynosiła 66,11 proc. i była wyższa od średniej województwa pomorskiego o 2 proc.

Jedna z liczb, na którą zwraca uwagę KPP, to 4,5 - tyle kilogramów narkotyków zabezpieczyli malborscy policjanci. Z kolei 1,84 proc. - to udział czynów popełnionych przez nieletnich w stosunku do czynów ogółem stwierdzonych w 2021 roku (przy średniej województwa pomorskiego 1,55 proc.).