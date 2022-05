Malbork. Odstojniki na sesjach Rady Miasta. Radna chce bardziej konkretnych działań

Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Malborka radna Joanna Iglińska złożyła interpelację, w której – na prośbę mieszkańców – zaapelowała do burmistrza, by zajął się zapachem dochodzącym z odstojników cukrowni znajdujących się przy ul. Chodkiewicza i de Gaulle'a.

- Informuję, że za unoszący się fetor odpowiedzialna jest Cukrownia Malbork i znajdujące się tam odstojniki. W branży cukrowniczej nazywa się to „zapachem technologicznym”, który jest związanym z oczyszczaniem osadników błota czarnego. Co roku do odstojników zostają wprowadzane drobnoustroje, które spowalniają proces gnilny, zmniejszając tym samym powstający odór. Przypominam, że problem ten powraca cyklicznie na przełomie wiosny i lata, a odstojniki to jedyne miejsce cukrowni do wywożenia ziemi pochodzącej z mycia buraków – odpowiedział Marek Charzewski, burmistrz Malborka.

Radna Iglińska powróciła do sprawy podczas kolejnej, majowej sesji władz malborskiego samorządu.

Odpowiedź jest bardzo ogólna. Zarówno ja, jak i mieszkańcy oczekiwaliśmy informacji, w zasadzie działań, które pozwoliłyby ograniczyć tę uciążliwość, bo jest to naprawdę nie do zniesienia. Bardzo proszę wystąpić może z jakimś wnioskiem do cukrowni, żeby poszukać jakiejś technologii, które spowodują, że ta uciążliwość będzie dla nas mniejsza – mówiła Joanna Iglińska.