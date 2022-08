Malbork. Ogrody działkowe popularne od dekad. W sobotę działkowcy świętowali jubileusze ROD "Kolejarz" i ROD im. Obrońców Poczty Gdańskiej

Te wspaniałe jubileusze to wyjątkowy moment na złożenie gratulacji i podziękowań dla wszystkich, którzy przez te lata tworzyli tożsamość obydwu ogrodów. Dziękujemy za to, co już zrobiliście dla ich rozwoju i życzymy, by dalej się rozwijały. Myślę, że ostatnie lata, ten czas związany z pandemią, który był trudnym czasem, pokazał , jak ważne są ogródki działkowe, jak stały się wspaniałym miejscem do spotkań, do odpoczynku w tych trudnych czasach. Myślę, ze staną się bardzo modne wśród młodszego pokolenia jako miejsce relaksu i spotkań rodzinnych i z przyjaciółmi – mówił Marek Charzewski.