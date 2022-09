Malbork. Opłaty za parkowanie będą też za Starostwem Powiatowym? Tam pełno aut, a przed budynkiem pusto, bo trzeba wrzucić coś do parkomatu

1 lipca weszła w życie uchwała Rady Miasta Malborka o rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania. Zgodnie z nią, przed Starostwem Powiatowym za postój płacić trzeba, ale za już nie. Kierowcy chyba wierzą, że teren za budynkiem jest z gumy, bo większość chce tam zostawić swoje auto. Za to z frontu, co dawniej było nie do pomyślenia, w ciągu dnia bywa pusto.

Trzeba tam wprowadzić porządek. Straż Miejska już musiała mandaty nałożyć, bo wjeżdżają na krzaczki, na krawężniki, na trawniki. Parking przed starostwem często jest pusty, jakby petentów nie było, bo kierowcom żal wydać 2 zł – komentuje Jan Tadeusz Wilk, wiceburmistrz Malborka.

Jego zdaniem, trzeba jednak zastanowić się, czy nie wygodniej byłoby wprowadzić płatnej strefy na jednym i drugim parkingu.

- Ten temat wróci, tak zresztą jest to uregulowane w większości miast, że przy urzędach miejsca parkingowe nie są darmowe – uważa Jan Tadeusz Wilk.

Wiceburmistrz mówi, że wcześniej naciskali m.in. urzędnicy, którzy przyjeżdżają do pracy samochodem. Często wcale nie z wygodnictwa, ale dlatego, że jest on im potrzebny, by wykonywać obowiązki służbowe w terenie.