Malbork. Oskar Wąsik z Sokoła powalczy w sobotę w mistrzostwach Polski w lekkoatletyce

54 PZLA Mistrzostwa Polski U18, które odbywają się w ramach 28 Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, rozpoczęły się w piątek (15 lipca). Rywalizują w nich zawodnicy w wieku juniora młodszego, a wśród nich znalazł się Oskar Wąsik, lekkoatleta SKS Sokół i uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku.

Młody malborczyk bez problemu zakwalifikował się na MP U18 w swojej koronnej konkurencji, czyli biegu na 2000 m z przeszkodami. Awans do imprezy uzyskało 2 najlepszych zawodników w Polsce. Oskar ma czas plasujący go w krajowej czołówce, ale o miejsce na podium będzie trudno, co przyznaje trener Norbert Sajkowski.

- Pierwsza czwórka jest bardzo mocna. Oskara stać na miejsca 5-8, a czy to będzie piąte, ósme, wszystko będzie zależało od bieżącej dyspozycji poszczególnych zawodników - mówi Norbert Sajkowski, szkoleniowiec Sokoła.