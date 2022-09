Malbork. Oszczędzanie energii wydaje się koniecznością. Miasta gaszą latarnie i przykręcają kaloryfery. Burmistrz: "Najgorzej będzie zimą"

Władze samorządowe w całej Polsce łapią się za głowę i zaczynają szukać sposobów, by ograniczać bieżące wydatki. Jak w domu, zaczyna się od przeglądania rachunków, m.in. za ciepło czy prąd. Władze Myślenic, Sandomierza, Suwałk czy Lublina już zapowiedziały wyłączanie oświetlenia ulicznego. Ostrów Wielkopolski będzie gasił latarnie od północy do godz. 5 nad ranem.

Pensje urzędników magistratu w Malborku to faktycznie takie "kokosy"? Sprawdzamy

Pod lupą są też kaloryfery. Komisja Europejska już pracuje nad ograniczeniem w wykorzystania ciepła w budynkach użyteczności publicznej. Chce wezwać państwa członkowskie do obniżenia temperatur do 19 st. C.

Czy te rozwiązania zostaną zastosowane w Malborku? Wiadomo, takie decyzje mają wpływ na komfort czy bezpieczeństwo mieszkańców.