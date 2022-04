Malbork. Otoczenie bulwaru nad Nogatem wkrótce się zmieni. Teren za urzędem, skwer ks. Sawickiego i schody będą wyglądały jak nowe

Tak, jak zapowiadano, wkrótce rozpoczną się prace na skwerze za Urzędem Miasta Malborka . Nie da się ukryć, że widoczny z okien magistratu teren przez ostatnie lata nie prezentował się zbyt okazale. Pretekstem, by to zmienić, jest przebudowa bulwaru nad Nogatem . Władzom zaczęło zależeć, by również sąsiadujące z promenadą miejsca zbytnio nie odstawały wyglądem.

Za UM będą ławki, nowe latarnie i nieco utwardzone przepuszczalnym materiałem ścieżki. Będą też nowe rośliny, a dawna fontanna ma być oczyszczona. Jeszcze jesienią przycięto nieco rosnące tam lipy, by można było przysiąść latem i wdychać słodki zapach.

Kiedy prace się tam zaczną?

Czekaliśmy aż skończą prace przy zabytkowej baszcie nad Nogatem. Wtedy wejdzie nowa ekipa – mówi nam Marek Charzewski, burmistrz Malborka.

Termin tych prac minął z końcem marca. Firma, działająca na zlecenie magistratu, zabezpieczyła historyczną budowlę zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. To zupełnie tymczasowe rozwiązanie, by obiekt był chroniony bardziej niż do tej pory. Stąd „czapka” z drewna i papy i „szalik”, by deszcz, wilgoć i niechciani goście nie powodowali kolejnych zniszczeń.

Na docelowy pomysł trzeba czasu i… pieniędzy. Jakich? Trudno powiedzieć, wszystko trzeba jednak konsultować z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Prace, które już zostały przeprowadzone, pochłonęły 60 tys. zł. Jakakolwiek adaptacja to pewnie miliony, więc na razie odłożono ją w czasie. Dla porównania, na wieżę ciśnień na pl. Słowiańskim, która była w dużo lepszym stanie, trzeba było wydać prawie 4,2 mln zł, by mogła zostać udostępniona mieszkańcom i turystom.