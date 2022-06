Malbork. Otwarcie bulwaru im. Macieja Kilarskiego już w najbliższy piątek. Szykuje się sporo atrakcji przy zamku i Szkole Łacińskiej

Aż chciałoby się zacytować „Nadejszła wiekopomna chwila” z kultowych „Samych swoich”, bo niby to tylko modernizacja kilkuset metrów nabrzeża nad Nogatem, ale jednak końcowy efekt robi wrażenie. W piątek (17 czerwca) o godz. 17 inwestycja na bulwarze im. Macieja Kilarskiego zostanie przekazana do użytku dla mieszkańców i turystów przez włodarzy Malborka.

Jesteśmy bardzo podekscytowani tym otwarciem, bo wszyscy na bulwar czekają, my też czekamy od wielu lat – przyznaje Monika Sasin, naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych w Urzędzie Miasta Malborka.

To właśnie w kierowanej przez nią „komórce” magistratu rodził się projekt, który w dużej części dofinansowany został z zewnętrznych funduszy. Najpierw dokumentacja techniczna, później sama realizacja. A nie jest to inwestycja mała, bo odcinek od mostu kolejowego do końca miejskiej plaży realizowany w ramach unijnego projektu „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku ( FAZA 2)” kosztuje 11 189 449,05 zł.