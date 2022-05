Malbork. Otwarta debata o finansowaniu komunikacji miejskiej i rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania odbędzie się w środę w magistracie

Druga sprawa, na którą skarżą się kierowcy, to trudności z parkowaniem, zwłaszcza w centrum. Ponieważ miasto nie jest z gumy i nie można wszystkich wolnych terenów zamieniać na parkingi, bo potrzebne są też miejsca choćby na zieleń, chodniki czy place zabaw, włodarze proponują inne rozwiązanie, czyli rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania.

To zresztą nie jest oryginalny pomysł, bo tak dzieje się w większości polskich miast. Czyli kierowca jest przez kieszeń zmuszany do tego, by tam, gdzie jest ciasno, stał tylko tyle czasu, ile jest mu potrzebne, by załatwić swoją sprawę.

W Malborku opłata za pół godziny to 1 zł, każda godzina postoju to 2 zł. Nie są to więc bardzo wygórowane stawki, a przecież budowa i utrzymanie parkingów też kosztuje. W projekcie uchwały jest też mowa o abonamentach miesięcznych, półrocznych i rocznych.