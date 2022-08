Malbork. Park Jerozolimski cały czas się zmienia. Przybywa alejek, dzięki którym suchą nogą będzie można dotrzeć do lapidarium

Park Jerozolimski w Malborku jeszcze nie jest oznakowany, choć od 5 sierpnia to oficjalna nazwa terenu za zabytkową budowlą, obecnie siedzibą Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji. Trudno się dziwić, że nie ma tam tablic informujących o tym fakcie, to wciąż plac budowy. To nie jest wielka inwestycja, raczej porządkowanie opuszczonego na lata terenu. Ważnym elementem jest lapidarium, które już zostało utworzone. W końcu to dawna nekropolia, na miejscu już wcześniej znajdowane były nagrobki. Teraz zostaną wyeksponowane, by przypominać o dawnym przeznaczeniu.

Co ciekawe, 30 czerwca, tego samego dnia, gdy Rada Miasta rozpatrzyła pozytywnie propozycję mieszkańców w sprawie imienia dla parku, przez Malbork przeszła wielka ulewa. Pierwsza i chyba największa tego lata, która sprawiła wiele kłopotów mieszkańcom.