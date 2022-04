Malbork. Park przy Ciepłej znów zniszczony. Odpowie za to dwóch nastolatków. Czy to nie pora na kamery, które pilnowałyby porządku? Anna Szade

Park przy ul. Ciepłej w Malborku, a dokładnie część wyposażenia znów została zniszczona. Zwrócił nam na to uwagę jeden z Czytelników. Okazuje się, że to sprawka dwóch nastolatków. Jak nam mówi wiceburmistrz Jan Tadeusz Wilk, ich rodziny ma drogo kosztować ten wybryk. Jego zdaniem, to przestroga dla innych. A może przydałyby się tam jednak kamery?