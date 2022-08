Malbork. Parkomaty pojawią się na płatnych parkingach do 16 sierpnia. Koniec "wakacji parkingowych" dla kierowców

Kończą się „parkingowe wakacje” w Strefie Płatnego Parkowania w Malborku. Choć decyzja Rady Miasta o jej rozszerzeniu weszła w życie 1 lipca, to do tej pory nie wszędzie ustawione są urządzenia do poboru opłat od kierowców. Sprawdziliśmy, kiedy się to zmieni.

Na tym etapie to tyle, choć trzeba jeszcze dorzucić parking przed kościołem św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście, gdzie parkomat pojawił się w lipcu oraz przed Starostwem Powiatowym na pl. Słowiańskim.

Warto jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2023 r. SPP będzie również obowiązywała na płatnych parkingach przy ul. Kościuszki oraz przy ul. Dworcowej, które obecnie są dzierżawione przez prywatny podmiot, oraz wzdłuż ul. Żelaznej.

Choć kierowcy narzekają na te obowiązkowe opłaty, to nie są one znowu aż tak wysokie. Za parkowanie do pół godziny trzeba zapłacić 1 zł, do jednej godziny – 2 zł i za każdą następną rozpoczętą godzinę 2 zł.

Od 1 lipca nie zmieniła się wysokość opłaty za postój samochodów, która jest pobierana od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 17.

Nowością jest abonament, który został wpisany w uchwałę Rady Miasta. Dla mieszkańców Malborka to: 100 zł za miesiąc, 400 zł za pół roku i 700 zł za rok. Natomiast dla pozostałych kierowców: 200 zł za miesiąc, 800 zł za pół roku i 1400 zł za cały rok. Taka opłata uprawnia do postoju samochodu o określonym numerze rejestracyjnym, ale nie wiąże się z wyznaczeniem stałego miejsca parkingowego.