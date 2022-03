Malbork. Parkrun z powitaniem wiosny. Czy przy okazji uda się pobić rekord frekwencji?

- Parkrun jest dla wszystkich - dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Dla początkujących i zaawansowanych. Dla biegających, maszerujących i spacerujących. Dla tych, co lubią szybko, i dla tych, co powolutku. Dla tych, co uwielbiają rywalizację, i dla tych, którzy chcą aktywnie odpocząć. Trasę można pokonać z wózkiem albo w towarzystwie pieska. Każdy znajdzie swój sposób na aktywną sobotę. Zawsze jest sympatycznie, miło i wesoło – zapewnia Maciej Frankiewicz, prezes Klubu Biegacza Grupa Malbork, koordynator parkrunu Zamek w Malborku.

To bieg, trucht lub marsz na dystansie 5 km z pomiarem czasu. Udział jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji przed pierwszym startem. Trzeba to zrobić TUTAJ.

Rejestracja jest jednorazowa, tzn. że po jej dokonaniu można wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań parkrun w dowolnej lokalizacji w Polsce lub na świecie. Nadany w ramach rejestracji indywidualny kod uczestnika należy przynieść z sobą, bo jest potrzebny do podania rezultatu. Brak kodu to brak wyniku.