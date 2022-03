Malbork. Partnerstwo ze Swietłym zostanie wypowiedziane. W czwartek nadzwyczajna sesja Rady Miasta w tej sprawie

Malbork dołącza do miast, gmin, powiatów i regionów, które decydują się na zerwanie przyjaznych relacji z partnerami z Rosji. Ten bojkot to skutek napaści na Ukrainę, która zasługuje na potępienie. Sesja Rady Miasta w sprawie wypowiedzenia umowy partnerskiej została zwołana w trybie nadzwyczajnym na czwartek (3 marca) .

Swietłyj położone jest w obwodzie kaliningradzkim. To ósme miasto partnerskie Malborka po niemieckich Nordhorn i Monheim am Rhein, litewskich Trokach, szwedzkim Sölvesborgu, francuskim Margny lès- Compiègne, włoskim mieście Offagna i irlandzkim Kilkenny.

Umowa ze Swietłyj, która regulowała kwestie wzajemnych relacji została zawarta w połowie 2019 r. Ale tak naprawdę obydwa ośrodki współpracują ze sobą już od 2011 r. Owocami tych kontaktów są wspólne projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Sztandarowym przykładem jest bulwar nad Nogatem, realizowany z unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja.

To właśnie działanie na rzecz zrównoważonego rozwojowi miast było spoiwem tych dwustronnych relacji.