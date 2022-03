Malbork. Piątki w sądzie, czyli edukacja prawna dla uczniów szkół podstawowych

Impulsem do zorganizowania cyklu piątkowych wizyt w Sądzie Rejonowym w Malborku był Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej, ale propozycja malborska znacznie przekracza te ramy czasowe. Co więcej, w poprzednich latach wydarzenia edukacyjne organizowane przez tutejszy SR były skierowane głównie do młodzieży ze szkół średnich, tym razem została stworzona oferta także dla szkół podstawowych. To dla nich są przeznaczone piątki w sądzie.