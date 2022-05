Malbork. Pies idący w centrum miasta bez smyczy zaatakował wolno żyjącego kota. O sprawie informują wolontariusze stowarzyszenia Reks Anna Szade

Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Reks

Sprawa, którą opisało Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Reks w mediach społecznościowych, zbulwersowała wielu internautów. Domagają się surowej kary dla opiekuna zwierzęcia. Za co? We wtorek (3 maja 2022 r.) pies idący bez smyczy ul. Sierakowskich w Malborku zaatakował wolno żyjącego kota. To właściwie centrum miasta, do tego wszystko działo się na oczach świadków.