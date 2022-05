Malbork. Piknik wojskowy na placu Jagiellończyka i przysięga terytorialsów przy zamku

występ Zespołu Pieśni i Tańca 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego „Malbork”.

Zgłodniali będą mogli posilić się żołnierską grochówką.

COMPONENT {"params":{"is_photo":"1","ids":[20561150]},"component":"selected"}

[sc]Zostań żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej[/sc]

Na pikniku będzie działał też punkt rekrutacyjny, w którym będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. To nowość. Przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w Malborku przekażą wszystkie szczegóły na jej temat: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu będzie można wypełnić wniosek o powołanie, dlatego warto zabrać dowód osobisty.

Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej od pierwszego dnia służby będzie zarabiał 4560 zł miesięcznie. Po 28-dniowym szkoleniu zakończonym przysięgą rozpocznie szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy. W tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany. Żołnierz DZSW będzie miał pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

> Wszystkich zainteresowanych służbą oraz tych, którzy wojsko po prostu lubią, serdecznie zapraszamy do udziału w naszym pikniku wojskowym - zachęca mjr Jacek Kaczmarski, oficer prasowy WCR w Malborku.

[sc]Przysięga terytorialsów tym razem przy zamku w Malborku[/sc]

Wcześniej WKU, a teraz – przemianowane po wejściu w życie ustawy o obronie Ojczyzny – WCR w Malborku niezmiennie promuje też możliwość wstąpienia do terytorialnej służby wojskowej. Warto wiedzieć, że w najbliższą sobotę (21 maja) odbędzie się przysięga kolejnych nowych terytorialsów. O tyle wyjątkowa, że tym razem wszyscy zainteresowani będą mogli zobaczyć, jak wygląda taka uroczystość. Blisko 50 żołnierzy-ochotników 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej złoży bowiem ślubowanie na placu przed bramą główną Muzeum Zamkowego w Malborku. Początek o godz. 10.

- Dowódca 7 PBOT kmdr Tomasz Laskowski serdecznie zaprasza na plac Muzeum Zamkowego rodziny zaprzysiężonych żołnierzy, wszystkich mieszkańców miasta nad Nogatem oraz tych, którzy chcą towarzyszyć terytorialsom u progu ich żołnierskiej drogi – informuje 7 PBOT.

COMPONENT {"params":{"id":"22797775"},"component":"single_article"}

COMPONENT {"params":{"source":"nm","show_thumbnails":true,"prev_id":"8810495"},"component":"gallery"}