Malbork. Piłka z autografem Wilfredo Leona trafi do tego, kto pomoże Julce

9-letnia Julka Kapała ma zespół Wolfa-Hirschhorna – to szereg wad wrodzonych, bardzo rzadko występująca i nieuleczalna choroba genetyczna. Dzieci często nie dożywają swoich pierwszych urodzin. Tymczasem dzięki upartości swojej mamy i wieloletniej rehabilitacji Julka robi postępy.

Możliwe w tym przypadku jest jedynie leczenie zachowawcze, które polega na łagodzeniu objawów, czyli głównie rehabilitacji. Systematyczne ćwiczenia są najważniejszym elementem walki o jak największą sprawność dziewczynki. Julka przeszła już wiele operacji: ściągnięcia zaćmy obustronnej, wszczepu soczewek, zamknięcia lewego przedsionka serduszka, rozszczepu podniebienia. W późniejszych planach znalazła się również operacja jaskry. Walkę o zdrowie utrudniają dziewczynce nieustające napady padaczki. Mimo to, Julka nie poddaje się i każdego dnia dzielnie walczy o swoją przyszłość.

Wszechstronne zabiegi rehabilitacyjne muszą odbywać się w trybie ciągłym, a koszty są bardzo duże, więc wszystko zależy od ludzi dobrej woli. Dopiero co zakończyła się kolejna ze zbiórek pomocowych, ale już nadarza się okazja, by wesprzeć Julkę i w zamian dostać nie lada rzecz: piłkę do siatkówki z autografem Wilfredo Leona, reprezentanta Polski, obecnie zawodnika klubu Sir Sicoma Colussi Perugia z włoskiej ekstraklasy.