Malbork. Piotr Kołakowski z medalem w zawodach Pucharu Świata na Węgrzech

Dla Piotra Kołakowskiego to intensywny okres startowy. Dopiero co, pod koniec maja, został mistrzem Polski w kickboxingu w formule light contact podczas zawodów w Zawierciu. Po tym sukcesie otrzymał powołanie do kadry Polski i z reprezentacją pojechał w miniony weekend na Węgry. W Budapeszcie rozgrywany był 27 Puchar Świata w Kickboxingu.

Do zmagań w węgierskiej stolicy przystąpiło ponad 3100 zawodników z 39 krajów. Malborczyk walczył w formule light contact, w kategorii wagowej –84 kg. Został sklasyfikowany na 5 miejscu po odpadnięciu w ćwierćfinale, ale przegrał z nie byle kim.

Nieznacznie uległem aktualnemu mistrzowi świata – informuje Piotr Kołakowski.

Na pocieszenie sportowiec z Malborka zdobył brązowy medal w konkurencji light contact team, startując w parze z Mariuszem Migdalskim zdobyliśmy brązowy medal.

- Podczas całej imprezy pojedynkowałem się między innymi z reprezentantami Hiszpanii, Bułgarii czy Ukrainy. Zważając na wysoki poziom rywalizacji, brąz przywieziony do kraju cieszy i napawa optymizmem przed tegorocznymi mistrzostwami Europy – podsumowuje kickbokser z Malborka.