Malbork. „Piraci i Wyspa Skarbów” oraz "Dom Gucci", czyli przedstawienie i kino plenerowe w ramach budżetu obywatelskiego

Najpierw, o godz. 17 w piątek (4 sierpnia), dzieci będą mogły się bawić podczas spektaklu, który zostanie wystawiony na placu Jagiellończyka. Zaprezentuje się Teatr Blaszany Bębenek, który tworzą Sebastian Sienkiewicz - absolwent szkoły aktorskiej Art-Play w Katowicach, aktor niezależnego Teatru Imaginarium w Chrzanowie oraz Punctum Teatr oraz Michał Bogucki - aktor Teatru Imaginarium w Chrzanowie, wiceprezes Stowarzyszenia Twórców Niezależnych Punctum Teatr.

W Malborku wystąpią z przedstawieniem „Piraci i Wyspa Skarbów”, opartym na powieści Roberta Louisa Stevensona.

Bohaterem spektaklu jest młody chłopak Jim. Traf sprawia, że bierze on udział w wyprawie poszukującej skarbu legendarnego kapitana piratów. Nikt się jednak nie spodziewa, że wśród załogi statku znajduje się dawny towarzysz kapitana piratów, który za wszelką cenę chce odzyskać łup. Podczas przedstawienia zwracamy uwagę na to, aby być w życiu odważnym, dzielnie stawiać czoło problemom, oraz na to, że tylko ciężką pracą można osiągnąć upragniony cel – wyjaśniają twórcy.