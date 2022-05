Malbork. Plac zabaw na Parkowej powstaje w bólach. Czy władze zerwą umowę z generalnym wykonawcą inwestycji?

Do piątku (27 maja) generalny wykonawca ma czas, by przedłożyć nam wszelkie wiarygodne dokumenty, że jest w stanie wykonać to zadanie. Jeśli tego nie zrobi, na 99 proc. zerwiemy umowę – zapowiada Józef Barnaś, wiceburmistrz Malborka .

Wykonawca, który wygrał przetarg na wykonanie na budowę placu zabaw wraz z punktem widokowym w Malborku miał wykonać to zadanie do 13 maja . Ale, jak widać gołym okiem, do tej pory się z tego nie wywiązał. W poniedziałek (23 maja) w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z szefem konsorcjum firm Apis Polska sp. z o.o. i Apis Jadwiga Oziębło z Jarosławia , które realizuje tę miejską inwestycję. Władze przedstawiły twarde ultimatum.

Jeśli faktycznie umowa zostałaby przez miasto wypowiedziana, trzeba byłoby przeprowadzić żmudną inwentaryzację już wykonanych prac i tych, które pozostaną do wykonania. A ten proces trwa od 1 do 1,5 miesiąca. Dopiero później można byłoby przeprowadzić nowe postępowanie, głównie na dostarczenie i montaż wyposażenia placu zabaw. To sprawi, że oddanie gotowego terenu rekreacyjnego dla rodzin z dziećmi odsunie się w czasie. Nie mówiąc o tym, że może okazać się dużo droższe z uwagi na obecną inflację. Dlatego w magistracie podchodzą ostrożnie do takiej decyzji, szacując wszystkie "za" i "przeciw".

Aktualny stan budowy, według szacunków, to ponad 90 proc. wszystkich prac ziemnych. To one były najbardziej skomplikowanym, ale i najkosztowniejszym etapem inwestycji. Koszt całości to 4,6 mln zł.