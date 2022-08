Malbork. Plac zabaw nad Nogatem czeka na dokończenie. Jeszcze w sierpniu magistrat ogłosi przetarg na nowego wykonawcę

Rodzice małych dzieci pewnie z żalem spoglądają na spory teren między ul. Parkową a bulwarem nad Nogatem, gdzie planowane jest urządzenie placu zabaw, jakiego w Malborku jeszcze nie było. Już samo to, że miał kosztować 4,6 mln zł mówi, że będzie tam moc atrakcji. Ale na razie zamiast baraszkujących maluchów, całość porastają chwasty i coraz trudniej dopatrzeć się tam wytyczonych już alejek.

Termin zakończenia inwestycji upłynął 10 maja, a wykonawca wyłoniony w postępowaniu, które zostało przeprowadzone na początku 2021 r. nie wywiązał się z umowy. Władze miasta ostatecznie wypowiedziały ten kontrakt w połowie czerwca.

PRZECZYTAJ TEŻ: Malbork. Plac zabaw nad Nogatem tak szybko nie będzie gotowy. Miasto zrywa umowę z wykonawcą, który nie jest w stanie wywiązać się z umowy

Na miejscu przeprowadzona została inwentaryzacja, by określić, co udało się firmie zrobić. Według komisji powołanej przez burmistrza Marka Charzewskiego, zrealizowano ponad 50 proc. wszystkich robót. I to tych najgorszych, bo związanych z infrastrukturą i kształtowaniem terenu, na którym mają pojawić się specjalnie zaprojektowane urządzenia służące najmłodszym i całym rodzinom. To, co zostało zrobione, wyceniono na ok. 1,2 mln zł.

Aktualnie między stronami trwa proces uzgadniania protokołu poinwentaryzacyjnego.

Jak się dowiadujemy, nie wstrzymuje to kroków, które miasto musi podjąć, by zakończyć tę inwestycję.