Malbork. Plac zabaw nad Nogatem nie powstanie w terminie. Władze miasta w przyszłym tygodniu spotkają się z wykonawcą

Ale to nie znaczy, że na tym w magistracie poprzestają.

18 maja przyjeżdża do Malborka szef firmy, która realizuje to zadanie. Chcemy ustalić, czy to wykonawca będzie instalował urządzenia placu zabaw. Oczekujemy nie tylko słownej deklaracji, lecz potwierdzenia od podmiotu wykonującego wyposażenie, że otrzymał takie zamówienie. Jeżeli tego nie będzie, to możemy wykonawcy podziękować i dokończyć to w inny sposób. Choć wcale byśmy nie chcieli iść w kierunku zerwania umowy, bo to może dużo, dużo przedłużyć termin realizacji – tłumaczy Józef Barnaś.