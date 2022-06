Malbork. Plac zabaw nad Nogatem tak szybko nie będzie gotowy. Miasto zrywa umowę z wykonawcą, który nie jest w stanie wywiązać się z umowy Anna Szade

To smutna wiadomość, bo jest już pewne, że w tym roku dzieciaki nie pobawią się na placu zabaw przy ul. Parkowej w Malborku. Urząd Miasta skierował do wykonawcy inwestycji pismo z informacją, że rozwiązuje umowę. A to oznacza, że trzeba będzie szukać firmy, która dokończy budowę.