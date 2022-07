Malbork. Plac zabaw nad Nogatem... zazielenił się ostatnio. Ale to zły znak, bo po zerwaniu umowy z wykonawcą realizacja stanęła. Co dalej?

Na ul. Parkowej za płotem widać coraz wyższe chwasty zamiast urządzeń, które powinny być oblegane przez najmłodszych. To miał być największy i najatrakcyjniejszy plac zabaw w Malborku. Miasto pozyskało na niego zewnętrzne fundusze, dzięki czemu można było działać z rozmachem. W przetargu prace wycenione zostało przez zwycięską firmy na 4,6 mln zł. Już to pokazuje, że nie są to osiedlowe huśtawki i zjeżdżalnie.

Ale mimo że mieszkańcy, zwłaszcza rodzice z dziećmi, kibicowali tej inwestycji, to robota się ślimaczyła. Ostatecznie w połowie czerwca władze wypowiedziały umowę wykonawcy.

Firma i współpracujący z nią podwykonawcy spakowali swoje rzeczy, a urzędnicy przystąpili do sprawdzenia tego, co już zostało zrobione.