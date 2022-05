Malbork. Placyk do targowania dla rolników jest, ale zamiast skrzynek pełnych warzyw i owoców stoją tam samochody. O co chodzi? Anna Szade

W Malborku placyk do handlowania specjalnie dla rolników wyznaczony został tuż przy targowisku. Bez wnoszenia opłaty targowej mogą tam sprzedawać to, co wyrośnie w ich gospodarstwach. Ale choć można z niego korzystać od marca, to zamiast bazarku jest tam zwykły parking.