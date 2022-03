Malbork. Plan miejscowy centrum już po konsultacjach. Wciąż emocje budzi skierowanie ruchu w ulicę Mazurów i zieleń zamiast części parkingu

Trwa procedura zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Malborka. Dzięki temu może powstać zupełnie nowy kwartał miasta w miejscu przeniesionego do Nowego Dworu Gdańskiego Pemalu, swoje plany inwestycyjne ma również właściciel hotelu Zbyszko. Władze miasta zdecydowały, by dorzucić do tego przyszłe przeznaczenie obecnego płatnego parkingu na zapleczu ul. Kościuszki.

Do tego zaprojektowanego sposobu zagospodarowania wszystkich tych terenów można było wnosić uwagi do 22 lutego. Do magistratu w tym terminie wpłynęło ich dwanaście. Większość dotyczyła korekty zapisów dotyczących przyszłych inwestycji. Burmistrz, który jest formalnym odbiorcą tych opinii, odrzucił dwie z nich, osiem zostało przez niego uwzględnionych. Co z resztą?