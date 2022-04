Malbork. Plan zagospodarowania centrum uchwalony. Teren po Pemalu może zostać niebawem zabudowany od nowa. Co jeszcze się zmieni?

Trzy lata trwało opracowanie ostatecznej wersji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum Malborka. Uchwała o przystąpieniu do zmiany obowiązującego dokumentu dla terenu o powierzchni nieco ponad 3 ha została przyjęta 28 lutego 2019 r. To jakby rok pracy na każdy hektar. Ale to trudne miejsce, obejmujące tereny poprzemysłowe, uwolnione pod decyzji o przeniesieniu produkcji przez Pemal SA do Nowego Dworu Gdańskiego. Ale także istniejącą zabudowę wschodniego odcinka ul. Kościuszki z dawnym hotelem Zbyszko i parking miejski.