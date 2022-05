Malbork. Plan zagospodarowania centrum ujrzał światło dzienne. Można odliczać dni, gdy powstanie nowe miasto zamiast Pemalu

Uchwała Rady Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu centrum miasta Malborka została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w poniedziałek (16 maja 2022 r.). To jedno z dłużej przygotowywanych dokumentów planistycznych. Od decyzji o przystąpieniu do jego sporządzania do momentu wejścia w życie, czyli 28 lutego 2019 r. do momentu wejścia w życie, co nastąpi 31 maja, miną dokładnie 3 lata, 3 miesiące i 3 dni.

Dokument był w tym czasie dwukrotnie wykładany. Pierwszy raz ujrzał światło dzienne na początku 2021 r. Wówczas wpłynęło 5 uwag do zapisów, które tak dalece ingerowały w treść, że uzgodnienia rozpoczęły się na nowo. Przez prawie cały 2021 r. prowadzone były liczne i wielokrotne konsultacje i spotkania negocjacyjne z wojewódzkim konserwatorem zabytków, bo to on miał najwięcej do powiedzenia w sprawie nowego kwartału miasta.