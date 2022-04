Malbork po katastrofie smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. [ZDJĘCIA]. Tak mieszkańcy podczas żałoby narodowej oddali cześć ofiarom

11 kwietnia oficjalną miejską uroczystością żałobną była msza święta, która o godz. 13 rozpoczęła się w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Świątynia wypełniła się po brzegi. Msza pierwotnie była planowana jako oddanie hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej sprzed 70 lat.

- Planowaliśmy tę uroczystość od dłuższego czasu. Myśleliśmy o oddaniu hołdu ofiarom niewiarygodnej zbrodni wojennej na polskim narodzie: oficerach wojska, policji. Katyń – to słowo-symbol. Katyń to wspomnienie wielu miejsc męczeństwa i więzienia. Wymordowano połowę korpusu oficerskiego polskiego wojska, wśród nich oficerów rezerwy: nauczycieli, lekarzy. Zabrano nam najlepszych, elitę, tych, którzy mogli formować następne pokolenia. Do tej uroczystości doszła nowa tragiczna okoliczność - Katyń numer 2, jak czują to nasze serca – mówił o katastrofie lotniczej ks. Arkadiusz Śnigier, dziekan dekanatu Malbork II proboszcz parafii MBNP.