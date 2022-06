Malbork. Po pożarze w Stogach prokuratura wie na pewno, że zginął mężczyzna Radosław Konczyński

Prokuratura Rejonowa w Malborku bada sprawę tragicznej śmierci w pożarze, do którego doszło w niedzielne przedpołudnie (19 czerwca) w Stogach koło Malborka. Po sekcji zwłok ma pewność co do płci ofiary.