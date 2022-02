Malbork. Po serii włamań do piwnic kryminalni zatrzymali podejrzanych. To kobieta i młodzi mężczyźni

Policja informuje, że od listopada 2021 roku do komendy dotarły zgłoszenia o kilku włamaniach do piwnic w blokach mieszkalnych w Malborku. Sprawcy przecinali kłódki, wchodzili do środka i kradli elektronarzędzia, sprzęty elektroniczne i elektryczne, a nawet... biżuterię, którą w jednej z piwnic schował pokrzywdzony.

- Wartość skradzionych rzeczy wyceniono na ponad 14 tys. złotych. Nad sprawą cały czas pracowali malborscy kryminalni, którzy analizując informacje pozyskane w wyniku pracy operacyjnej ustalili podejrzanych – informuje asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.

W tej sprawie policjanci zatrzymali najpierw 27-letnią kobietę. Z informacji przekazanych przez komendę wynika, że w mieszkaniu 27-latki znaleziono, pochowane w różnych miejscach, większość skradzionych przedmiotów.

Tego samego wieczoru zostali zatrzymani również dwaj 19-letni wspólnicy. W piątek (25 lutego) cała trójka usłyszała zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem do 4 piwnic, a 27-latka dodatkowo zarzut posiadania środków odurzających, bo podczas zatrzymania policjanci znaleźli amfetaminę w jej ubraniu – wyjaśnia asp. Sylwia Kowalewska.

Policjanci pracują nad odzyskaniem pozostałego utraconego mienia. Sprawa jest rozwojowa, bo kryminalni nie wykluczają przedstawienia kolejnych zarzutów.