Malbork. Po śmierci na torach prokuratura ma wstępne wyniki sekcji zwłok i "szuka" pociągu Radosław Konczyński

Od kilkunastu dni policja i prokuratura badają, jak i dlaczego doszło do tragedii na linii kolejowej Malbork-Elbląg. Wszystko wskazuje na potrącenie przez pociąg, ale do tej pory jeszcze nie udało się go ustalić.