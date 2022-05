Malbork. Pochody 1-majowe w czasach PRL. Święto Pracy łączyło całe pokolenia. Były też spotkania i akademie [ZDJĘCIA]

1 maja w czasach PRL zaczynał się sezon na tenisówki , nazywane też przez niektórych pepegami. Ci, którzy nosili białe, mieli swoje patenty, by po kilku założeniach znów wyglądały na nowe. Jedni je prali, inni zamalowywali pastą do zębów, koniecznie Nivea, albo po prostu kredą. Tą samą, którą pisało się na szkolnych tablicach.

Panowie na trybunach, dołem sztandary

To właśnie tenisówki pasowały idealnie do białych podkolanówek, które wkładało się na pochód pierwszomajowy do galowego stroju. Jeśli było chłodno, trzeba było je naciągnąć na beżowe rajstopy. A sądząc po zdjęciach z lat 70. i 80., upały się raczej często nie zdarzały, bo większość osób ma na sobie płaszcze.

Wydaje się, że w czasach komuny pochody były w miastach „od zawsze”. Były rodzajem tradycyjnego społecznego rytuału, do którego starannie przygotowywali się wszyscy. Panie sięgały po odświętne garsonki, sukienki i pantofle, panowie wkładali garnitury i krawaty. W zakładach pracy z magazynów „wyjeżdżały” flagi, transparenty i firmowe emblematy. Odkurzano sztandary, a orkiestry stroiły instrumenty. Podczas przemarszu wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik, by dobrze wyglądało przed trybuną, na której stali przedstawiciele lokalnej władzy.