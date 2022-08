Malbork. Podatek od nieruchomości w 2023 r. Inflacja wpłynie na wysokość lokalnych stawek? Sprawdzamy, czy będą podwyżki

Podatków nikt płacić nie lubi, boimy się ich podwyższania i traktujemy jak dopust boży. Ale to właśnie z tych danin publicznych utrzymywane jest i państwo, i miasto. Innego sposobu nie wymyślono od tysięcy lat.

Choć trwają jeszcze wakacje, to w urzędach miast i gmin w całej Polsce trwa obecnie wyliczanie stawek podatków lokalnych, które będą obowiązywały w 2023 r. Taniej raczej nie będzie… Sprawdziliśmy, co szykują władze w Malborku.