Malbork. Podróż przez Europę w ZSP 3. Tak nauczyciele i uczniowie świętowali Dzień Europy

Obchody Dnia Europy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Malborku miały formułę „Podróży po Europie”. Do „trójki” trafiły też podziękowania od przewodniczącej Parlamentu Europejskiego za udział w programie „Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego”. Poniżej materiał nadesłany przez ZSP 3.

Co roku, 9 maja obchodzimy Dzień Europy - święto pokoju i jedności w Europie. Upamiętnia on rocznicę wygłoszenia historycznej deklaracji Schumana (9 maja 1950 r.), w której Robert Schuman przedstawił swoją wizję nowej formy współpracy politycznej w Europie, dzięki której wojna między narodami europejskimi stałaby się nie do pomyślenia. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

W naszej szkole Dzień Europy obchodziliśmy 10 maja. Tego dnia przedstawiciele wszystkich klas pierwszych, drugich i trzecich, trzyosobowe zespoły, wyruszyły w „Podróż po Europie”. Odwiedzili 11 stacji-państw członkowskich UE, wykonując przeróżne zadania, które wymagały od nich nie tylko wiedzy, ale i pomysłowości, kreatywności.

Na stacji „Francja” zmierzyli się z ojcami – założycielami UE. Gdyby ponad pół wieku temu kilka tych ważnych postaci, pochodzących z różnych krajów, reprezentujących różne środowiska i różne zawody nie zainicjowało procesu jednoczenia Europy, nie byłoby dziś UE. Zadaniem uczniów było rozpoznanie tych postaci na podstawie zdjęć.

Stacja „Włochy” wymagała od uczniów kreatywności i pomysłowości. Losowali jedną z budowli europejskich, a następnie musieli ją zilustrować, ale tylko za pomocą... swoich rąk, nóg i głowy. Do wyboru były m.in. Pałac Kultury i Nauki, Koloseum, Brama Brandenburska, Łuk Triumfalny. Na stacji „Dania” młodzież zetknęła się z postaciami z bajek krajów UE, a w „Malcie” na podstawie zdjęć rozpoznawali tradycyjne potrawy europejskie. Przed uczniami na stacji „Niemcy” stanęło zadanie matematyczne – należało policzyć, ile euro należy zabrać ze sobą na wyprawę do Francji dla dwóch osób chcących odwiedzić najciekawsze miejsca w Paryżu. Znając wartość euro, uczniowie musieli również przeliczyć, ile przeznaczyć gotówki w polskich złotych, aby zrealizować tę podróż.

Banknoty i monety euro są dla nas na co dzień namacalnym symbolem wolności, wygody i możliwości, jakie Unia Europejska daje swoim obywatelom. 1 stycznia 1999 jedenaście państw Unii Europejskiej przyjęło nową, wspólną walutę: euro. Początkowo była to waluta niematerialna. Banknoty i monety euro wprowadzono trzy lata później. Obecnie euro jest używane w 19 państwach Unii przez ponad 340 milionów Europejczyków. Monety każdego kraju mają wspólne rewersy. Zostały zaprojektowane przez belgijskiego projektanta, Luca Luycxa, przez co znajdują się na nim jego inicjały „LL”. Wszystkie monety mają po 12 gwiazd. Każdy kraj należący do strefy euro i posiadający prawo do bicia monet posiada własny rodzaj awersu.

Jeśli wycieczka do kraju UE, to i sprawdzenie na stacji „Belgia” wiedzy na temat wyglądu pieniędzy unijnych – rozpoznanie kraju na podstawie awersu ero w krajach unijnych. Na tablicach rejestracyjnych państw Unii Europejskiej stosowany jest niebieski pasek z flagą europejską i oznaczeniem państwa, znajduje się on po lewej stronie tablicy rejestracyjnej. I to było kolejne zadanie, przed którym stanęli uczniowie. Na stacji „Irlandia” rozpoznawali kraj unijny po tablicach rejestracyjnych. Okazało się również, że mapa Europy nie sprawia im trudności. Na stacji „Hiszpania” uczniowie świetnie poradzili sobie z konturami krajów europejskich. Sprawdzili również swoje umiejętności poligloty – przed nimi na stacji „Czechy” pojawiła się Unia Europejska w różnych językach. Zadanie na stacji „Grecja” wymagało gracji, ruchu i poczucia rytmu. Uczniowie z wielu podanych europejskich tańców wybierali jeden. Musieli przygotować krótki pokaz. Wszyscy stanęli na wysokości zadania, pokazali, że ruch nie jest im obcy.

Aby zadania były też zabawą, a nie tylko sprawdzaniem wiedzy, w niektórych przypadkach można było posiłkować się telefonem, a w tym młodzież jest rewelacyjna, Internet dla nich jest kopalną wiedzy, z której umiejętnie umieją skorzystać.

Nagrodą dla zwycięskiej drużyny będzie wyjazd na warsztaty do Warszawy, zorganizowany przez Fundację Schumana.

Tegoroczny Dzień Europy Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej dedykowała narodowi Ukrainy - 27 stałych przedstawicieli przy UE solidaryzuje się z nimi. Z okazji Dnia Europy ZSP 3 otrzymał życzenia i podziękowania, które specjalnie dla szkoły oraz młodszych ambasadorów programu „Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego” (EPAS) przygotowała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

Obchody zorganizowała grupa nauczycieli pod kierunkiem nauczycielki historii Iwony Krauze, starszego ambasadora w programie EPAS. Artykuł nadesłany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Z czym mierzą się tegoroczni maturzyści?