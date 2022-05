Malbork. Policja prosi o pomoc świadków. Zaśmiecone pobocze, ukradzione kwiaty i stłuczka na parkingu

18 marca 2022 r. w Kościeleczkach ujawniono, że nieznany sprawca zaśmiecił pobocze drogi gminnej. Wyrzucił elementy wyposażenia pojazdów, tzn. boczki samochodowe, fragmenty tapicerki i kokpitu itp., pochodzące prawdopodobnie z demontażu pojazdów.

Komenda Powiatowa Policji w Malborku prosi, by wszelkie informacje w tej sprawie przekazywać pod nr tel. 47 74 22 822 lub bezpośrednio do prowadzącego sprawę – tel. 47 74 22 882. Można też pisać na adres e-mail: [email protected]

29 marca 2022 roku między godz. 10.50 a 18 doszło do stłuczki na ul. Michałowskiego w Malborku. Konkretnie na parkingu przy pasażu „Czerwona Torebka” kierujący nieznanym pojazdem nie zachował ostrożności i uderzył w zaparkowane audi koloru srebrnego, powodując jego uszkodzenie. Następnie odjechał z miejsca zdarzenia.

tel. 47 74 22 839 oraz na adres e-mail: [email protected]

W czasie od 6 do 9 maja 2022 roku nieznany sprawdza ukradł kwiaty nasadzone w gazonach miejskich zlokalizowanych na ul. Dworcowej i na placu Wolności w Malborku.

tel. 47 74 22 838 oraz na adres e-mail: [email protected]