Malbork. Policja szuka sprawcy kradzieży znaku na drodze krajowej nr 22

Ze zgłoszenia, które otrzymała KPP Malbork od zarządcy trasy, wynika, że 7 lub 8 marca 2022 roku na 351 km drogi krajowej nr 22, w kierunku na Malbork, nieznany sprawca ukradł drogowskaz E2A informujący o drodze prowadzącej do Miłoradza.

Jeżeli ktoś coś widział, proszony jest, by informacje w tej sprawie przekazywać pod nr tel. 47 74 22 822 lub bezpośrednio do prowadzącego sprawę – tel. 47 74 22 839. Można też pisać na adres e-mail: [email protected]

Komenda Powiatowa Policji liczy również na informacje od świadków, którzy widzieli zdarzenie z 1 maja. Między godz. 13.20 a 18.30 na parkingu „Bastion” przy ul. Sierakowskich w Malborku doszło do kolizji. Kierujący nieznanym pojazdem nie zachował ostrożności i uderzył w przód zaparkowanego tam opla.

W tej sprawie również można dzwonić pod numery tel. 47 74 22 822, 47 74 22 839 albo napisać na adres [email protected]