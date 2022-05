Malbork. Polska wygrała z Finlandią w meczu towarzyskim. Młodzi Biało-Czerwoni najlepsi w turnieju UEFA do lat 15

W towarzyskim turnieju pod egidą UEFA wzięły udział reprezentacje chłopców do lat 15 z Polski, Słowacki, Węgier i Finlandii. Malbork był współorganizatorem tych rozgrywek razem z Nowym Dworem Gdańskim i Ostródą. Na Stadionie Miejskim przy ul. Toruńskiej odbyły się dwa mecze. We wtorek (3 maja) Finlandia pokonała tutaj po zaciętym spotkaniu Węgry 4:3.

Trzy dni później malborskie boisko już nie było tak szczęśliwe dla Skandynawów. Przegrali tutaj 0:3 z Polską, która po dwóch wcześniejszych zwycięstwach przypieczętowała 1 miejsce w U15 4 Nations 2022 Tournament. Biało-Czerwoni już w 5 minucie objęli prowadzenie, ale Finowie wcale nie zamierzali odpuszczać. Stworzyli sobie co najmniej trzy dobre sytuacje strzeleckie. Do przerwy więcej goli nie padło. Przez większość drugiej połowy Polacy grali w osłabieniu po czerwonej kartce (dwie żółte), a mimo to zdołali zdobyć dwie bramki.