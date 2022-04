Malbork. Ponad 400 mieszkań na wynajem ma powstać przy ul. Zakopiańskiej. Miasto sięga po kolejne rządowe wsparcie

Z mgły niepewności powoli zaczyna wyłaniać się przyszłe osiedle, które ma powstać na części obecnego pola, które znajduje się między ul. Zakopiańską, Dąbrówki i Konopnickiej. Inwestycja w Malborku ma być realizowana przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN-Pomorze sp. z o.o., którego miasto jest jednym z udziałowców.

To nowy podmiot, powołany do życia w ubiegłym roku przez rządową instytucję, czyli Krajowy Zasób Nieruchomości oraz 19 samorządów. Poza Malborkiem są to: Nowy Staw, Miłoradz, Cedry Wielkie, Czersk, Człuchów, Dzierzgoń, Gniew, Kępice, Kobylnica, Kolbudy, Kościerzyna, Pelplin, Prabuty, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Stary Dzierzgoń, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie. Głównym zadaniem spółki jest budowa mieszkań na wynajem. Idea nieco podobna do funkcjonującego budownictwa społecznego, przez co nazywana jest nawet czasem TBS bis.