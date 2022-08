Malbork. Poszukiwania mężczyzny w Nogacie na Piaskach. Wskoczył do wody i nie wypłynął? Radosław Konczyński

Wszystko wskazuje na to, że ktoś wskoczył do Nogatu i nie wypłynął. Strażacy, także nurkowie, w poniedziałkowy wieczór (22 sierpnia) na Piaskach w Malborku szukali w rzece mężczyzny. W nocnych warunkach akcja była bardzo utrudniona. Została przerwana i wznowiona rano we wtorek.