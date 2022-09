Malbork. Potrącenie mężczyzny na torach w okolicy ul. Słonecznej. Poszkodowany miał dużo szczęścia Radosław Konczyński

Jak i dlaczego ten mężczyzna znalazł się na torach linii kolejowej z Malborka do Warszawy, to policja będzie dokładnie wyjaśniać. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem (1 września).