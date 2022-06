Malbork. Powiat oddał za darmo budynek przy ul. Reymonta dla "katolika" razem z halą, do budowy której miasto dołożyło 300 tys. zł

Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku zwróciła się z wnioskiem do starosty o przekazanie kompleksu Zespołu Szkół Katolickich im. Świętego Jana Pawła II przy ul. Reymonta 24. To dawny „ekonomik”, który wraz z dwoma działkami o łącznej powierzchni blisko 28 arów wyceniony został na 4,9 mln zł.

„Katolik” ma tam swoją siedzibę od 2005 r. i nie zamierza zawieszać działalności. To dlatego powiat, powołując się na przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, zdecydował się na darowiznę. Jest to możliwe, jeśli obiekt będzie wykorzystywany na cele publiczne. Jest nim m.in. budowa i utrzymanie szkół publicznych, a taki status ma ZSK, który otrzymuje subwencję oświatową z budżetu państwa.

