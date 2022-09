Malbork-powiat sztumski. Dla 8-letniej Weroniki chodzą z kijkami podczas 48-godzinnej akcji

Marsz rozpoczął się w piątek (9 września) o godz. 10 z terenu wypoczynkowego koło Leśniczówki Wilki w powiecie sztumskim. Uczestnicy mają do pokonania pętlę o długości ok. 15 km w kierunku Białej Góry i z powrotem. Można do nich dołączyć w dowolnym momencie, ale najpóźniej do 11 września do godz. 7, bo trzy godziny później akcja się zakończy. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie TUTAJ.

Pomysłodawcą jest Rafał Błądek - sportowiec, maszer, instruktor i pasjonat nordic walking, który na co dzień prowadzi zajęcia w Malborku i okolicach. We wrześniu 2020 roku po raz pierwszy podjął się 24-godzinnego marszu na rzecz Szymona Żołdaka; wspierając charytatywną zbiórkę, przeszedł ponad 120 km. W sierpniu 2022 r. brał udział w 12-godzinnym marszu na rzecz dzieci autystycznych w Morągu (70 km).