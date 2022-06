Malbork. Powiat zdecydował się na kosztowną darowiznę. Budynek "katolika" o wartości 4,9 mln zł stanie się własnością malborskiej parafii

Rada Powiatu Malborskiego obradowała w poniedziałek (13 czerwca). W porządku sesji znalazła się m.in. ważna darowizna.

Projekt uchwały obejmuje wyrażenie zgody na darowanie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy nieruchomości zabudowanej o powierzchni prawie 28 arów położonej przy ul. Reymonta 24. Wartość została wyceniona na ok. 4 900 000 zł – referował Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Malborku.

Projekt uchwały to reakcja na wniosek, w którym parafia zwróciła się do starosty o przekazanie kompleksu Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II. Powiat ma taką prawną możliwość. Ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi, że nieruchomości mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a za taki uznawane są m. in. budowa i utrzymywanie szkół publicznych.

- Mając na uwadze fakt, iż Zespół Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku jest szkołą publiczną, możliwe jest dokonanie darowizny na rzecz parafii w celu dalszego prowadzenia tej szkoły – czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Powiatu Malborskiego.