Malbork. Pożar na ul. Kochanowskiego. Ogień pojawił się na poddaszu domu

Siedem zastępów straży pożarnej: z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Malbork, OSP Stogi, OSP Miłoradz i Wojskowej Straży Pożarnej - interweniowało w piątek ok. godz. 15 na ulicy Kochanowskiego w Malborku.

- Nie ma osób poszkodowanych. Z budynku zostało ewakuowanych 12 mieszkańców, w tym 8 dzieci - mówił nam na miejscu kpt. Andrzej Lewna, dowódca JRG Malbork.

Jak się dowiedzieliśmy, ogień pojawił się przy kominie. Strażacy musieli wykonać prace rozbiórkowe, żeby dostać się do źródła pożaru. Poddasze w obecnym stanie nie nadaje się do użytku.

Do pożaru przy ul. Kochanowskiego strażacy z JRG pojechali krótko po zdarzeniu w Kałdowie. Tam w budynku jednorodzinnym wybuchł gaz. Mężczyzna wszedł do środka i zapalił papierosa. Doszło do eksplozji. Jak się okazało, że gaz ulatniał się z nieszczelnego wężyka butli gazowej.