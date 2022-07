Malbork. Pożar w domu na Rakowcu. Na szczęście nikomu nic się nie stało

Ostatniego dnia czerwca po wielkiej ulewie zalany został Malbork. Jeszcze pierwszego dnia nowego miesiąca, czyli w piątek (1 lipca) strażacy usuwali wodę, bo w czwartek nie byli w stanie zająć się wszystkimi ponad 300 zgłoszeniami.

Ale w piątek doszło też do groźnego wypadku na moście na Nogacie w Malborku, a niedługo potem wiele pracy dostarczyła im burza, która niszczyła Stare Pole. Traf chciał, że wracając właśnie z gminy Stare Pole zauważyli, że pali się dach domu na Rakowcu, tuż przy drodze krajowej nr 22. Dzięki temu sytuacja została opanowana bardzo szybko. Nikt nie ucierpiał, a co do strat, uszkodzona została niewielka część pokrycia dachowego.

W związku z tym, że zdarzenie miało miejsce tuż przy "krajówce", na czas akcji pojawiły się utrudnienia. Strażacy kierowali ruchem, który odbywał się wahadłowo.