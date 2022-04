Malbork. Pożar w sądzie to tylko ćwiczenia straży pożarnej. Cenne doświadczenie i dla pracowników, i dla pracowników

W budynku Sądu Rejonowego przy ul. Poczty Gdańskiej znajdują się m.in. Wydział Pracy i Wydział Cywilny. Podczas wtorkowych ćwiczeń sprawdzono scenariusz wybuchu pożaru w pomieszczeniach piwnicznych wraz z ewakuacją osób poszkodowanych.

- Ogień pojawia się w archiwum znajdującym się w piwnicy. Mamy dwie osoby poszkodowane, które strażacy muszą ewakuować z budynku – wyjaśnia kpt. Andrzej Lewna, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Malborku.

Strażacy budują linie gaśnicze, w aparatach ochrony dróg oddechowych wchodzą do budynku, lokalizują „źródło ognia”, gaszą pożar, wyprowadzają „poszkodowanych” (w roli statystki jedna z pracownic sądu), potem oddymiają pomieszczenia i sprawdzają urządzeniami pomiarowymi pod kątem obecności gazów pożarowych. Tak to wyglądało w dużym skrócie.

Większość osób znajdujących się w budynku nie miała pojęcia, że we wtorkowy poranek kilka samochodów ratowniczo-gaśniczych zajedzie przed sąd. Udało się to utrzymać w tajemnicy aż do momentu, kiedy włączył się alarm przeciwpożarowy. Chodziło o to, by ćwiczenia miały jak najbardziej realistyczny przebieg. Ze strony straży pożarnej uczestniczyły w nich zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Malbork, Wojskowej Straży Pożarny z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz OSP Miłoradz.