Malbork. Pożary w piwnicach w kamienicy i wieżowcu. Tygodniowy raport Komendy Powiatowej PSP

Jako pozostałe miejscowe zagrożenia w ubiegłym tygodniu zarejestrowane zostały: owady błonkoskrzydłe (3 interwencje), pomoc pogotowiu ratunkowemu, kolizje drogowe (2 interwencje), nadłamany konar drzewa, zalany tunel, uszkodzona rura, próba samobójcza , oberwany baner reklamowy , zatrzaśnięte drzwi od balkonu, betonowa podstawa niebezpiecznie zwisająca nad wejściem do budynku. Tutaj zaliczono tez patrol na rzece Nogat.

Ubiegłotygodniowe pożary to palący się śmietnik, nieszczelny przewód dymowy oraz dwa zdarzenia w piwnicach. W kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej w Malborku doszło do podpalenia, a w wieżowcu przy ul. Jasnej paliła się instalacja elektryczna. W tym ostatnim przypadku zgłoszenie nadeszło w sobotę (17 września) ok. godz. 21.30.